Министр финансов о ситуации с тенге: Мы пока выдерживаем

Сегодня в казахстанских обменниках доллар в среднем продают по 349 тенге.

В случае сильного обвала тенге Правительство может пересмотреть республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

При этом министр финансов Бахыт Султанов не стал делать прогнозы по дальнейшему курсу нацвалюты, заявив, что ранее заложенные параметры выдерживают волатильность рынка.

"Бюджет сверстан в пределах тех параметров, которые по курсу, по инфляции. Мы пока выдерживаем. Поэтому, если, конечно же, не будет хватать ресурсов в рамках запланированных бюджетных программ, там, где зависит от курса национальной валюты, данный вопрос будет выноситься. Мы традиционно всегда подходим достаточно консервативно по оценкам цены на нефть", - сказал он.

Сегодня по итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 348,14 тенге. Минимальная стоимость - 347,95 тенге, максимальная - 348,45 тенге. 1 августа средневзвешенная стоимость доллара составляла 348,63 тенге и выросла до 350,02 тенге 2 августа. Затем постепенно курс нацвалюты укрепился до сегодняшней отметки.

Тем не менее многих граждан беспокоит ситуация с тенге. Так согласно исследованию казахстанцы продолжают активно покупать американскую валюту, несмотря на ее рост в цене.

В июне из основных иностранных валют у населения резко повысился спрос именно на доллары. Их нетто-продажи обменными пунктами (то есть продажа минус покупка) составили 79,9 млрд тг, что в 2,4 раза больше, чем месяцем ранее. И это несмотря на то, что средневзвешенный курс доллара в июне вырос на 2,4% к маю.

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