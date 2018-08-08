В Японии из-за тайфуна рекомендовали эвакуацию 89 тысяч человек

Открыты 33 эвакуационных пункта.

Власти города Мобара в префектуре Тиба рекомендовали эвакуироваться 89 тысячам жителей префектуры Тиба рядом с Токио из-за приближения тайфуна Шаньшань, которому в Японии присвоен порядковый номер 13, передает РИА Новости.

В Мобара открыты 33 эвакуационных пункта. Кроме того, в префектуре Ибараки около 4 тысяч человек получили от властей рекомендации подготовиться к возможной эвакуации.

В столичном регионе уже отменено более 130 авиарейсов. Серьезные перебои наблюдаются и на наземном транспорте: железнодорожная компания East Japan Railways предупреждает об отмене движения ряда экспресс-поездов в столичном регионе. Особенно это касается поездов в направлении префектуры Тиба, на которую, возможно, придется основной удар стихии. Движение всех поездов на линии Курури в этой префектуре полностью остановлено. Как ожидается, ситуация в работе транспорта будет ухудшаться по мере приближения тайфуна. Компания предупреждает о том, что кольцевая линия городской железной дороги в Токио Яманотэ будет работать с перебоями и опозданиями, возможны отмены поездов.

Тайфун должен обрушиться на столичный регион в ночь со среды на четверг. Сейчас его приближение предвещает лишь начавшийся ночью дождь. Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. В центре тайфуна скорость ветра составляет до 35 метров в секунду, при порывах до 50 метров в секунду.

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