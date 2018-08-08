Подозреваемый в убийстве главы управления МВД Узбекистана заключен под стражу

Им является старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

Подозреваемый в убийстве начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова задержан и заключен под стражу, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре.

Им является старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Р. Абдуллаев (1985 г. р., в системе МВД работает с 2009 года).

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Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по пункту «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью) ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Узбекистана.

Дилшод Акрамов (1979 г. р., работал в системе МВД с 1996 года) 4 августа примерно в 21:10 был обнаружен мертвым со следами насильственной смерти в своем служебном кабинете на ул. Тараса Шевченко в столице.

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