Вопрос топлива в Казахстане – политический

Большинство искренне считает, что баки должны заполнять чуть ли не бесплатно, апеллируя к огромным нефтяным запасам родины.

И не важно о чем мы говорим, о бензине или о дизеле. Никакого отношения к реальной экономике при таком настроении масс и быть не может. Большинство искренне считает, что баки должны заполнять чуть ли не бесплатно, апеллируя к огромным нефтяным запасам родины. Еще чаще говорят о невероятных доходах неких "бензиновых королей", которые не могут насытиться. Здесь важно понимать, что на самом деле цена топлива во всех страна практически одинакова, а разным его делают интересы государства. Налоги.

В Казахстане, это около 45% розничной цены, именно такой подход позволяет держать цену дешевле чем в России, там государственные изъятия на литр около 65%. Все остальное крайне схоже. Уберем интересы государства, остается около 80 тенге за литр, стоимость доставки готовых продуктов от этого 5%, услуги по содержанию АЗС, хранение порядка 11%, прибыль сетей редко доходит до 2%, транспортировка нефти и процессинг 21%. Нефть, в лучшем случае от 35%, банковское обслуживание еще 11%, маржа ресурсодержателей около 10%, оставшиеся 6% это прочие расходы, включая коррупционные издержки. Таким образом, разговоры о заоблачных доходах в розничном бизнесе сильно преувеличены. Не стоит забывать, что налоги есть и здесь, на зарплаты, на прибыль, на имущество.

При этом государство определят для себя приоритеты и риски, нивелируя их плавающими ставками. Последнее ралли цен на дизельное топливо, связано как раз с этим. Литр солярки на заправках сегодня, в районе 185 тенге. Этот рост можно было спрогнозировать еще год назад, когда правительство принимало постановление за номером 144, согласно которому с 1 июня ставка акциза при оптовой реализации дизельного топлива повышалась с 540 тенге до 9 300 тенге за тонну, соответственно, если раньше из литр в казну уходило 0,45 тыин, то теперь 7,75 тенге. Нельзя не отметить влияние цен на сырье и огромные затраты, которые понесли заводы на модернизацию и которые теперь нужно компенсировать, но это все же не так значительно сказывается на цену, как казенный интерес.

Конечно, в рамках такого маржинального коридора, всегда есть конкуренция, но есть она не только среди нефтяников, но и среди тех, кто пользуется в этой большой схеме привилегиями. Например, особое положение здесь занимают сельхозтоваропроизводители. Им "в целях обеспечения своевременного проведения полевых работ" в 2018 году выделены особые объемы - 769,4 тысяч тонн по 150 тенге за литр. Ровно столько, сколько было ими самими заявлено и соответствует их потреблению. Объемы согласованны с минсельхозом. Но оказывается, им этого не достаточно и в СМИ появились угрозы, что очередного повышения цен аграрии не перенесут. Так председатель Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов в интервью КТК заявил, что "со всех областей к нам письма, жалобы поступили, с конкретными фактами, анализами".

Вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков напоминает, что на дизельное топливо больше не распространяется госрегулирование и кроме специально выделенных объемов "никого государственного субсидирования цен, в том числе на дизельное топливо нет. Поэтому цены сегодня складываются рыночного характера и если какие-то более удешевленные цены сельхоз товаропроизводителям отпускаются, это чисто волеизъявление представителей бизнеса", можно сказать исходя из настойчивых просьб и в ущерб своим интересам.

При этом, чтобы требовать увеличения объемов дешёвого дизеля, должно наблюдаться увеличение объема полевых работ, но ведь нежданного роста активности не наблюдается уже несколько лет, зато растет диспаритет цен. Импортное дизельное топливо на границе РФ-РК около 238 тысяч тенге за тонну, что дороже на 58 тысяч тенге от уровня цен для аграриев и на 28 тысяч тенге, внутренних рыночных цен в стране, и это огромная разница, которая может стимулировать переправлять топливо за границу, ведь розничная цена за литр солярки в России в районе 215 тенге за литр.

Ни на что не намекаем, но доходность от нелегального экспорта в Россию, может быть феноменальна. При этом, Казахстан продолжает импортировать более дорогой дизель из России, отечественные заводы пока не в состоянии покрыть все потребности. Только в июле КМГ завез 15 тысяч тонн, в августе на плановый ремонт закрывается павлодарский нефтехим и объем могут увеличить до 25 тысяч, сколько же на самом деле будет ввезено, будет понятно только в сентябре, но по некоторым прогнозам говорят о 35-40 тысячах тонн. На этом фоне требовать дешевое топливо со стороны государства не совсем корректно.

Еще более некорректно об этом говорить при постоянном росте на их продукцию. Государство всеми возможными способами помогает селу, предоставляет дешевые кредиты, субсидирует, теряет доходы от топлива, но цены на товары села только поднимаются подталкивая инфляцию. При этом, они единственные потребители дизеля в стране. Растет логистика и транзит, дорожные работы идут по всей стране, и не одна из этих отраслей не отреагировала так остро на временное повышение цен. Может быть потому, что их доходы зависят не от перепродажи ресурса, а от выполненных ими работ?

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