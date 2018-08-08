Акимат Алматы предложил выбрать улицы для ремонта  

Какую улицу в Алматы отремонтировали бы вы?

Акимат Алматы предлагает жителям внести предложения по ремонту улиц и тротуара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя акимата города Тимура Базарбаева.

Заявки принимаются вплоть до конца сентября этого года. Отправлять информацию нужно на специальный электронный ящик zhol.almaty@a-a.kz с пометкой «Нужен ремонт дороги» или «Нужен тротуар».

За последние три года в Алматы отремонтировали 524 улицы общей протяженностью порядка 500 км.Так, по линии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в 2016 году в рамках среднего ремонта обновили 140 км дорожного покрытия на 196 улицах. Текущим ремонтом охватили все магистральные улицы и 80% местных дорог. Для пешеходов сделали 30,5 км тротуаров. В 2017 году средним ремонтом охватили уже более 170 улиц протяженностью 147,1 км. Построили и отремонтировали еще 37,5 км тротуаров. По улицам Шевченко, Кунаева, Утепова и на 23 перекрестках демонтировали старые трамвайные пути с расширением проезжей части и укладкой 16,7 км нового асфальтобетонного покрытия. В этом году средний ремонт в Алматы охватил еще 157 улиц общей протяжённостью более 155 км. Кроме того, по улицам Макатаева, Байтурсынова и Жарокова расширили проезжую часть и постелили новый асфальт протяженностью 15,7 км. Для пешеходов построили 30 км тротуаров.

Как отметил Тимур Базарбаев, что при проведении среднего ремонта улично-дорожной сети подрядчиком дается три года гарантии. В течение этого периода организация за свой счет обязана исправить любые выявленные недочеты и нарушения.

По поручению акима Алматы особое внимание уделено обустройству тротуаров и арыков. Производится демонтаж неиспользуемых конструкций и озеленение. Проведено обследование тротуаров на предмет незаконного захвата различными пристройками, затрудняющими движение пешеходов.

Параллельно в этом году ведется строительство трех новых транспортных развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, переустройство нескольких улиц и организация скоростного автобусного коридора, расширяются мостовые сооружения и др.

По линии управления строительства ведется реконструкция исторического центра города. Районными акиматами капитальным ремонтом охвачены все подземные переходы. Если в прошлом году благоустроили 500 дворов, то в этом году обновят еще более 600 алматинских дворов.

В целом, по линии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог сегодня дорожно-ремонтные работы завершены на 123 улицах. До 25 августа средний ремонт будет завершен на оставшихся 34 улицах города.

"Вы знаете, что у нас есть еще Управление энергетики и коммунального хозяйства, которое очень любит копать и что-то прокладывать. На самом деле это очень ответственная и трудоемкая работа, которую нужно делать. Чтобы у людей были свет, вода, тепло, канализация. Только за последний год построено и реконструировано почти 800 км инженерных сетей. К сожалению, попадаются и недобросовестные подрядчики, участвующие в открытом конкурсе, поэтому где-то бывают и провалы, в прямом смысле этого слова. Мы их естественно заставляем все переделывать в рамках гарантийных обязательств", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Для устранения выявленных дефектов на дорогах дополнительно задействованы 4 подрядные организации и 12 специальных бригад. После проведения модернизации инженерных коммуникаций по 21 улицам в этом году организован средний ремонт еще 12,5 км дорог. Проводится и так называемый ямочный ремонт. Отремонтировано 175 тыс. м2 городских улиц. До конца года будет охвачено еще 370 тыс. м2 дорожного покрытия.

"Что касается следующего года, то Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы уже сейчас начинает формировать план работ на 2019 год. Мы рассчитываем обновить еще более 150 км городских дорог. По принципу полицентричности зайдем во все районы города. Будем делать упор и на нижнюю часть Алматы. И мы рассчитываем на вас, алматинцы!", - отметил Тимур Базарбаев.

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