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Ученые назвали положительное свойство стресса

Стресс воздействует на критическое мышление.

Фото : © Fotolia / tab628 августа 2018, 14:55

В стрессовой ситуации человек лучше усваивает негативную информацию, нежели когда он находится в состоянии покоя. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университетского колледжа, пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Neuroscience.

В эксперименте приняли участие 35 человек. Они были поделены на две группы, первой из которых предлагалось решить шесть математических задач за полминуты, после чего выступить с докладом на ранее неизвестную тему. Вторая группа в это время выполняла несложные письменные упражнения.

После этого участникам исследования нужно было вспомнить сложные ситуации из своей жизни и дать им оценку. В результате было установлено, что стресс воздействует на критическое мышление: спокойные люди лучше усваивают положительную информацию, в то время как те, кто находится под воздействием стресса, наоборот, усваивают имеющие негативную окраску сведения, которыми они в обычной жизни пренебрегают.

Второй этап исследования проводился в Колорадо с участием 28 пожарных. Всем добровольцам дали такие же задания. В итоге ученые подтвердили свои выводы.

Ранее исследователи обнаружили, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может снизить влияние стресса на организм.


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