«Челси» купит самого дорогого вратаря в истории футбола

Лондонцы выкупят его контракт у «Атлетика».

Ворота «Челси» в следующем сезоне будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага. «Челси» активировал пункт контракта Аррисабалаги, по которому вратарь может быть выкуплен за €80 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Marca.

По регламенту чемпионата Испании, в случае если футболист приобретается по пункту о выкупе, деньги сначала перечисляются на счета Ла Лиги — тем самым активируется пункт о переходе. «Челси» уже перечислил деньги за голкипера.

В среду, 8 августа, Аррисабалага прибудет в Лондон для обсуждения деталей контракта и прохождения медосмотра. У «Челси» остается всего один день на завершение сделки, так как 9 августа трансферное окно в Англии закроется. После этого англичане смогут заявлять футболистов только на еврокубки, но не на внутренние турниры.

В «Челси» Аррисабалага заменит Тибо Куртуа, который требует продажи в «Реал». Бельгиец пропустил два дня тренировок — вратарь отказывается готовиться к сезону в составе лондонского клуба и требует перехода в «Реал». «Челси» уже оштрафовал бельгийца на £200 тыс. за самовольный пропуск тренировки, но тем не менее планирует продать его «Реалу».

Баск станет самым дорогим вратарем в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал бразильскому голкиперу Алисону, которого «Ливерпуль» купил у «Ромы» за €72,5 млн с учетом бонусов.

Аррисабалага начинал свою карьеру в клубе одного из низших футбольных дивизионов Испании «Баскония». В Примере (сильнейшая испанская лига) он дебютировал в 2016 году в составе «Атлетика». В сезоне 2016/2017 годов сыграл за «Атлетик» в 23 матчах чемпионата Испании и пропустил 22 гола.

В прошлом сезоне Аррисабалага также был основным вратарем «Атлетика». Он вышел на поле в 30 матчах Примеры и пропустил 43 гола.

В составе сборной Испании голкипер стал чемпионом Европы для игроков не старше 19 лет. В основной сборной он пока провел только один матч, против сборной Коста-Рики в 2017 году.

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