Пассажирский автобус чуть не упал с моста развязки в Алматы
Причину аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.
Фото : zakon.kz8 августа 2018, 15:08
В Алматы на развязке Саина - Райымбека произошло ДТП с участием автобуса, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительным данным, автобус ехал по ул.Саина в северном направлении. На развязке с пр.Райымбека водитель по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в ограждение, снеся его.
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
Из-за случившегося образовалась пробка.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931783-3085ab9cf219aa0749cd0ceea2383d4c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...