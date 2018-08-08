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Пассажирский автобус чуть не упал с моста развязки в Алматы

Причину аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Фото : zakon.kz8 августа 2018, 15:08

В Алматы на развязке Саина - Райымбека произошло ДТП с участием автобуса, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, автобус ехал по ул.Саина в северном направлении. На развязке с пр.Райымбека водитель по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в ограждение, снеся его.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Из-за случившегося образовалась пробка.


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