Пассажирский автобус чуть не упал с моста развязки в Алматы

Причину аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

В Алматы на развязке Саина - Райымбека произошло ДТП с участием автобуса, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, автобус ехал по ул.Саина в северном направлении. На развязке с пр.Райымбека водитель по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в ограждение, снеся его.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Из-за случившегося образовалась пробка.

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