Осужденный экс-чиновник из Риддера: Мне часто снится погибший мальчик

И что четыре месяца, проведённые в заключении, без семьи и детей, уже являются для него достаточным наказанием.

Осужденный экс-чиновник из Риддера высказался на заседании суда апелляционной инстанции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

8 августа состоялось заседание. Восточно-Казахстанский областной суд не принял во внимание просьбу стороны обвинения об ужесточении наказания Бауржану Курманбаеву, который насмерть сбил 18-летнего Евгения Смольникова.

Защита, напротив, сочла наказание, назначенное Бауржану Курманбаеву судом первой инстанции, чрезмерным и требующим смягчения. Ему назначили один год лишения свободы.

"Преступление, которое совершено Курманбаевым, относится к преступлениям небольшой тяжести. То, что он госслужащий, не означает, что ему необходимо назначить столь суровое наказание. Общественный резонанс, конечно, имел место, но друзья и родственники Курманбаева могли бы такие же меры принять. Сейчас это достаточно просто — через социальные сети. Мой подзащитный стойко перенёс все эти нападки. Суд не должен идти на поводу у общественного мнения. В основном это мнение создают малоопытные молодые люди, сидящие в интернете", - заявил адвокат осужденного.

Сам подсудимый сказал, что ему часто снится погибший парень. И что четыре месяца, проведённые в заключении, без семьи и детей, уже являются для него достаточным наказанием.

Смертельное ДТП произошло вечером 15 апреля в Риддере. Заместитель акима Бауржан Курманбаев сбил 18-летнего Евгения Смольникова, который шел по обочине дороги. Пострадавший скончался до приезда машины скорой помощи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!