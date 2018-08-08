Дети приехали на летние каникулы в село Сызган.

В Сузакском районе Туркестанской области 8-летний мальчик по неосторожности застрелил свою 10-летнюю сестру, сообщает otyrar.kz.

Дети приехали на летние каникулы в село Сызган. Играя, они заметили висящее на стене ружье, и решили проверить его мощь, пока никого из взрослых не было рядом.

Выйдя на улицу, 8-летний мальчик стал стрелять и попал в 10-летнюю сестру, которая умерла по дороге в больницу.

С целью выявления и конфискации незаконного оружия ДВД Туркестанской области проводит различные мероприятия. В течение четырех дней на территории области проверено более 5 тысяч владельцев оружия. В результате 10 единиц оружия изъято из незаконного оборота, сдали добровольно — 13.

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