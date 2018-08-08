Пьяный казахстанец пытался убить полицейского

Неожиданно мужчина достал нож и попытался ударить им в шею ведущего автомобиль полицейского.

Полицейский наряд доставлял нетрезвого гражданина, устроившего дебош, в участок. Неожиданно мужчина достал нож и попытался ударить им в шею ведущего автомобиль полицейского. К счастью, злоумышленника смогли остановить. Теперь ему предстоит отсидеть большой срок за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подробности произошедшего изложены в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, передает корреспондент YK-news.kz.

В тот день сожительница 28-летнего ранее судимого за умышленное нанесение вреда здоровью Петра Иванова (имена и фамилии изменены) Валерия была в гостях у родственницы. Общение девушек прервал громкий стук в дверь, к ним пожаловал Петр. С порога мужчина начал скандалить. Словесная перепалка закончилась тем, что разгневанный непослушанием своей пассии кавалер связал девушек скотчем. Через полчаса они смогли уговорить отпустить их. После того как клейкая лента была разрезана, Петр и Валерия отправились домой. В квартире мужчина решил продолжить разборки. Угрожая ножом, он связал руки девушке, а затем улегся на диван и уснул.

Спустя несколько часов пришла мать Валерии. Женщина развязала дочку, они вместе выбежали на улицу и вызвали сотрудников полиции. Оперативная группа предложила потерпевшей написать заявление на своего обидчика, для этого было необходимо проехать в участок. По всей видимости, оснований для задержания Петра у полицейских было достаточно. Чтобы не везти Валерию и Петра в одной машине, полицейские попросили подмогу. К ним приехал сотрудник РОВД Адиль Жумсаков. По служебным обстоятельствам мужчине пришлось взять с собой на вызов горожанина Вадима.

Сотрудники полиции проследовали в квартиру и разбудили дебошира. Было решено, что Петр поедет в служебном автомобиле Адиля. Мужчина вел себя покладисто, поэтому полицейские не стали проводить досмотр его личных вещей. Как оказалось, зря! Только стоило автомобилю тронуться, Петр одной рукой схватил Адиля за шею и начал душить, а второй рукой полез в карман за складным ножом. Сидящий в машине Вадим увидел холодное оружие и закричал: "У него нож!" Петр попытался нанести Адилю удар в шею, однако полицейский смог перехватить оружие рукой. Мужчины доложили о случившемся по рации и вдвоем отобрали у Петра нож. Подоспевшая подмога скрутила нападавшего. На него надели наручники.

В суде Петр вину признал частично и поведал свою версию произошедшего. По его словам выходило, что никакого нападения не было. Дескать, после того как авто тронулось, Адиль попросил Петра показать содержимое карманов. Тот вытащил пачку сигарет, зажигалку и нож. В этот момент полицейский и его пассажир Вадим накинулись на Петра и попытались отобрать оружие. Вот тогда то полицейский и мог случайно порезаться. Однако результаты экспертизы опровергли эту версию. Петра Иванова приговорили к десяти годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ян Ярославский

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!