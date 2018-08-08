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Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить аналог шенгенской визы

Ведутся переговоры по данному вопросу.

Фото : Liter.kz8 августа 2018, 16:16

В ближайшее время Узбекистан и Казахстан введут для туристов в Центральной Азии аналог шенгенской визы – Silk viza, передает Sputnik Узбекистан.

Об этом было сказано в ходе межпарламентской встречи в Казахстане. Как заявил председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов, в данный момент стороны ведут переговоры о введении единого документа для въезда.

"Сегодня между двумя странами в данном направлении ведется подготовка. В планах Узбекистана есть предоставление туристам стран Центральной Азии единой визы", - отметил сенатор.

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По словам заместителя международного управления Комитета по развитию туризма Феруза Додиева, в Узбекистане предложение Казахстана приняли положительно. Он добавил, что за рубежом наблюдается большой интерес к туризму под брендом Шелкового пути.


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