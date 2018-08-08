В США захотели признать Россию спонсором терроризма

Предлагается наложить запрет на операции в США, а также заморозить активы семи российских банковских структур, которые уже находятся под ограничениями.

Американские сенаторы предлагают властям страны рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с законопроектом о новых санкциях против Москвы.

Как отмечается, с одной стороны, формулировка похожа на начало кампании по исключению России из числа постоянных членов Совбеза ООН. С другой стороны, именно таким было оправдание США для введения санкций в отношении Ирана.

Документ под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат Конгресса 3 августа. Его подготовили сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин. Как пишет издание, законопроект выглядит как внутриполитический и скорее акцентируется на президенте США Дональде Трампе, который ведет слишком мягкую политику в отношении России.

Текст начинается с обращений к американскому лидеру. Его, в частности, призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране», отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада и призвать вернуть Крым Украине.

Трампа также намерены заставить более эффективно исполнять закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Здесь предлагается обновить так называемый кремлевский список Минфина США и начать искать по всему миру активы и деньги президента России Владимира Путина.

Как отмечается, законопроект также предполагает сведение в единую базу всех существующих санкций против Москвы — от CAATSA до «акта Магнитского». Предлагается наложить запрет на операции в США, а также заморозить активы семи российских банковских структур, которые уже находятся под ограничениями. Сенаторы хотят также создать национальный центр по борьбе с российской угрозой и санкционный офис в Белом доме, который займется координацией действий Вашингтона по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Отдельная глава посвящена нераспространению химического оружия. Здесь упоминается отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон и ряд стран Запада обвинили Россию. Москва это отвергает.

Помимо этого в документе прописан механизм, призванный помешать «кому-либо из представителей США» вывести США из НАТО.

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