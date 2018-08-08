Человек, осужденный за взятку, занимал высокий пост в крупной нацкомпании РК

Чиновник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по коррупционному делу, устроился в Нацкомпанию на должность директора филиала.

На брифинге директор департамента антикоррупционной политики АДГПК Данияр Сабирбаев сообщил, что в АО "НК КазАвтоЖол" установлен факт назначения на должность директором филиала, лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

"На постоянной основе проводится мониторинг субъектов квазигосударственного сектора. В частности, в Восточно-Казахстанском филиале АО "НК КазАвтоЖол" установлен факт назначения на должность директора филиала, лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления», - сказал он.

По его словам, по указанным фактам в настоящий момент проводится проверка.

В то же время глава директора остановился на проблемах доступности железнодорожных билетов.

"Так, агентством методом "тайный покупатель" в различных регионах страны установлены так называемые "помогайки", которые могут отправить пассажира в любую точку без билетов. При этом стоимость такой услуги превышает официальную цену за билет за 50%. В связи с этим для устранения системной коррупции в сфере железнодорожных перевозок на базе АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" будет создан специальный проектный офис "Адал жол" под операционным управлением АДГСПК", - уточнил Д. Сабирбаев.

Так, как добавил представитель ведомства, Агентством выявлены факты, когда передвигаться на территории РК имеют возможность лица, скрывающиеся от уголовного преследования, так как система "помогаек" и посредников позволяет им оставаться незамеченными, что значительно подрывает безопасность.

"Система преобразования планируемые реализовать в рамках проектного офиса обеспечат безопасность на железнодорожном транспорте, поскольку лица, скрывающиеся от уголовной ответственности, не смогут использовать его для своего передвижения", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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