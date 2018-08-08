КЭЗ планирует увеличить производство алюминия в течение пяти лет - БРК

Всего за десять лет работы Казахстанский электролизный завод выпустил более двух млн тонн первичного алюминия.

Казахстанский электролизный завод (КЭЗ, входит в группу ERG), строительство которого было профинансировано Банком Развития Казахстана (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек"), планирует нарастить объемы производства первичного алюминия.

Как сообщили в КЭЗ, в ближайшие 3-5 лет завод планирует продолжить работу по увеличению силы тока на электролизерах с первоначальных 320 кА до 340 кА. Это позволит производить до 265 тыс. тонн первичного алюминия в год.

Как известно, на строительство завода по выпуску первичного алюминия в 2010 году БРК предоставил заем в размере 400 млн долларов.

"Средства Банка были направлены на завершение строительства первой очереди, а также частично на начало строительства второй очереди завода. Проектная мощность завода - 250 тысяч тонн продукции в год. Сегодня предприятие достигло этого показателя и ставит перед собой новые задачи по увеличению производственных показателей", - уточнил старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Бахытжан Омаров.

К слову, в I полугодии текущего года завод уже увеличил выпуск первичного алюминия на 1,6%, произведя за шесть месяцев 127 тыс. тонн продукции против 125 тыс. тонн в аналогичном периоде прошлого года.

"Этот показатель был достигнут благодаря интенсификации производства, а именно основным эффективным фактором стало увеличение силы тока на используемых высокоамперных электролизерах. Всего в текущем году предприятие намерено выпустить 258 тыс. тонн алюминия, что также на 1,6% выше прошлогоднего показателя", - сообщил исполняющий обязанности вице-президента по производству Бауржан Смайлов.

Также на предприятии изучают возможность выпуска алюминия и увеличение производственной мощности предприятия за счет строительства дополнительной серии электролиза.

Стоит отметить, что в феврале этого года электролизный завод впервые отгрузил партию жидкого алюминия – пять тонн продукции получила компания Giessenhaus. На предприятии пояснили, что весь объем металла в текущем году будет поставлен заказчику именно в жидком виде, что позволит снизить себестоимость готовой продукции.

Казахстанский электролизный завод – единственный производитель алюминия в Казахстане. Это один из первых крупных индустриальных проектов, реализованных в новейшей истории Казахстана. КЭЗ поставляет алюминий в более чем 20 стран мира, включая Россию, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, страны Южной и Центральной Европы.

Всего за десять лет работы Казахстанский электролизный завод выпустил более двух млн тонн первичного алюминия. На заводе действуют 288 электролизеров, суточная производительность которых на сегодня достигает 2500 кг.

Банк Развития Казахстана - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития.

Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и обогащения природных ресурсов, имея полностью интегрированные горнодобывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и маркетинговые операции. В настоящее время ERG является мировым лидером в производстве феррохрома по содержанию хрома и одним из крупнейших поставщиков железной руды. Группа также входит в десятку ведущих в мире производителей алюминиевого сырья и в число главных поставщиков меди и кобальта.

ERG это треть горно-металлургического комплекса Республики Казахстан. ERG также один из ключевых поставщиков электроэнергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной Азии. В Казахстане расположены важнейшие предприятия Группы и страны - ТНК "Казхром", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО), "Алюминий Казахстана", АО "Энергоорталык-3", "Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ), "Евроазиатская энергетическая корпорация" (ЕЭК), "Шубарколь комир" и Транспортная группа "ТрансКом".

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