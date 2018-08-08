Житейское дело - Степаненко о разводе с Петросяном

Суд продолжится 13 августа.

Известная артистка Елена Степаненко назвала бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном "житейским делом" и предложила дождаться решения суда, передает РИА Новости.

Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко, где он предлагает поделить нажитое имущество поровну. Ранее Степаненко подала иск на расторжение брака, она хочет взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества. Суд продолжит рассмотрение дела о разводе и разделе имущества 13 августа.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот, у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Все будет по суду, как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете" ,- сказала Степаненко".

При этом сам Петросян выразил надежду, что они со Степаненко придут к согласию и мирному разрешению вопроса. "Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность", — подчеркнул юморист.

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Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

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