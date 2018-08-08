Маршруты автобусов Алматы изменились из-за одностороннего движения на улицах

Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%.

В Алматы с августа вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Макатаева, Богенбай батыра, Гоголя, Жамбыла, Муратбаева, Шарипова, Карасай батыра. В связи с этим, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы внесены незначительные изменения в схемы маршрутов № 119, № 80, № 29, № 29Р, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Маршрут № 119 следует по ул. Ауезова до ул. Толе-би и далее по маршруту согласно утвержденной схеме;

Маршрут № 80 следует в южном направлении по ул. Байзакова до ул. Шевченко, далее в западном направлении по ул. Байзакова до ул. Шевченко и далее по маршруту согласно утвержденной схеме;

Маршруты № 29, №29Р проходят по ул. Кабанбай батыра в восточном направлении, по ул. Богенбай батыра в западном направлении.

Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%.

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