Назначен врио помощника Президента – секретаря Совета Безопасности
Им стал Шайхутдинов Марат.
Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан на Шайхутдинова Марата Ерсаиновича – первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Ранее он занимал должность первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет (1982)
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор исторических наук, профессор
Трудовой стаж:
· Инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана, г. Караганды (1984-1986);
· Инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана (1986-1990);
· Младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан (1990-1994);
· Президент АПК «Сары-Арка», г. Акмола (1994-1997);
· Президент ЗАО «Мирас», г. Астана (1998-2000);
· Директор Казахстанско-Российского университета (2000-2005);
· Главный инспектор Секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан (2005-2006);
· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007);
· Директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2007-2009);
· Председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел (МИД) РК (2009-09.2009);
· Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (10.09.2009-30.06.2015);
· Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (с 30.06.2015)
7 августа Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны РК.
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