Назначен врио помощника Президента – секретаря Совета Безопасности

Им стал Шайхутдинов Марат.

Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан на Шайхутдинова Марата Ерсаиновича – первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Ранее он занимал должность первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет (1982)

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор исторических наук, профессор

Трудовой стаж:

· Инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана, г. Караганды (1984-1986);

· Инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана (1986-1990);

· Младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан (1990-1994);

· Президент АПК «Сары-Арка», г. Акмола (1994-1997);

· Президент ЗАО «Мирас», г. Астана (1998-2000);

· Директор Казахстанско-Российского университета (2000-2005);

· Главный инспектор Секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан (2005-2006);

· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007);

· Директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2007-2009);

· Председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел (МИД) РК (2009-09.2009);

· Заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (10.09.2009-30.06.2015);

· Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (с 30.06.2015)

7 августа Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны РК.

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