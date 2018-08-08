В Туркестанской области запустят новые железнодорожные маршруты

Планируется открыть прямые маршруты в Шардару, Жетысай, Сарыагаш, Ленгер, а также в населенные пункты Абай, Казыгурт, Темирлан, Аксукент, Т. Рыскулов и Шаян.

До конца года в области запустят новые железнодорожные маршруты "Туркестан-Бадам" и "Туркестан-Сарыагаш". Новые маршруты запустят в связи с созданием Туркестанской области и получением города Шымкент республиканского статуса". Об этом с сегодня в ходе прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского траснспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут.

По его словам, в целом по области за 6 месяцев текущего года перевезено 577,6 млн. пассажиров. Этот на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В Туркестанской области 44 перевозчика предоставляют услуги. Пассажиров обслуживают 1283 автобусов по 320 направлениям. В связи с получением Шымкента статуса города республиканского значения, в области изменятся 91 из 115 межрайонных маршрутов. Кроме того, 13 из 39 межобластных маршрутов были переданы в распоряжение акимата города Шымкент", - сказал руководитель управления.

Вместе с тем, по словам спикера, из города Туркестан регулярные пассажирские перевозки осуществляются в 5 районных центров – в Кентау, Арысь, Шаульдер, Шолаккорган и Мырзакент. Планируется открыть прямые маршруты из Туркестана в другие районные центры области, в частности в Шардару, Жетысай, Сарыагаш, Ленгер, а также в населенные пункты Абай, Казыгурт, Темирлан, Аксукент, Т. Рыскулов и Шаян.

Стоит отметить, что общественный транспорт, который осуществляет регулярные межрайонные и межобластные пассажирские перевозки оснащен системой GPS. В соответствии с Указом Главы государства об образовании Туркестанской области, до конца 2018 года в городе Туркестан, с целью комплексного развития городской транспортной системы планируется создать систему электронного билетирования. В качестве пилотного проекта до третьего квартала 2018 года планируется протестировать электронное билетирование в одном из направлений города Туркестан.

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