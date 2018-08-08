Посол Казахстана в Пакистане по совместительству назначен послом в Бангладеше
Барлыбай Садыков был назначен послом Казахстана в Пакистане в январе 2018 года.
Фото : Экспресс К8 августа 2018, 17:41
Посол Казахстана в Пакистане назначен послом в Бангладеше по совместительству, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.
"Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству", - сказано в сообщении "Акорды".
Барлыбай Садыков был назначен послом Казахстана в Пакистане в январе 2018 года.
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