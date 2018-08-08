Самые недисциплинированные госорганы по кадровой службе назвали в АДГСПК РК

Представитель АДГСПК РК рассказал о грубых ошибках в отчетах госорганов.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции назвали наиболее недисциплинированные в отношении кадровых служб госорганы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее недисциплинированные госорганами по данному вопросу являются аппарат акимата района Байконур, прокуратура Астаны, управления материально-технического обеспечения генеральной прокуратуры, главная военная прокуратура, главная транспортная прокуратура. Отчеты по второму полугодию от данных госорганов были получены нашим департаментом только после того, как мы несколько раз изменяли, исправляли, и просрочка была около двух недель», - сказал на пресс-конференции в акимате Астаны руководитель управления государственной службы столичного департамента АДГСПК Роман Ким.

Он также назвал те госорганы, отчеты которых возвращались на доработку по нескольку раз.

«Департамент охраны общественного здоровья, департамент государственного имущества и приватизации, департамент государственных доходов, администраторов судов, учебно-методический центр КГД. Они допускали грубейшие ошибки в отчетах и они возвращались на доработку более трех раз», - отметил Р. Ким, призвав представителей выше названных госорганов обратить внимание на замечания.

Представитель Агентства по борьбе с коррупцией также предупредил о последствиях, к которым может привести подобное отношение к работе.

«Такой стиль работы к чему приводит? К тому, что мы срываем сроки предоставления отчетов в Агентство в целом за Астану, а они соответственно не могут свести данные и направить в АП. Уже не раз были нарекания по городу Астане», - добавил он.

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