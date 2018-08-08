Советы выезжающим на хадж казахстанцам дали в Минздраве РК

В ведомстве напомнили об опасных заболеваниях и мерах безопасности.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК опубликовал памятку для выезжающих в хадж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Минздрава, ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира, из них 3-4 тысячи человек - из Казахстана.

Между тем, отмечается, что Саудовская Аравия является страной неблагополучной по коронавирусной инфекции, менингококковой инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2012 года по настоящее время в мире зарегистрировано 2103 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 730 закончились летальным исходом, из них более 80% - в Саудовской Аравии.

Коронавирусная инфекция - это респираторное заболевание, характеризующееся выраженной интоксикацией и поражением верхних отделов респираторного тракта (ринит с обильным серозным отделяемым, слабость, недомогание, першение в горле, сухой кашель). При тяжелом течении присоединяется развитие пневмонии с возможным летальным исходом.

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, сопровождающееся воспалением оболочек головного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Источником инфекции является только человек, больной или носитель инфекции, особо опасны как источники инфекции больные менингококковым назофарингитом, так как они интенсивно выделяют возбудителя во внешнюю среду при кашле, чихании.

«В связи со вспышкой менингококковой инфекцией во время хаджа в 2000 годах одним из важных требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии к вопросу подготовки паломников к хаджу является проведение медицинского осмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация против менингококковой инфекции. Сведения о профилактических прививках должны указываться в соответствующих сертификатах, которые представляются при оформлении визы и въезде в Саудовскую Аравию», - говорится в сообщении.

Так, в Комитете Минздрава отмечают, что при нахождении в местах массового скопления во время хаджа следует помнить о мерах личной профилактики:

чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки;

- использовать салфетки при кашле и чихании;

- избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

- по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей;

- не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

- не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;

- при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;

- при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и других) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании в хадже.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!