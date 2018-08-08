Сколько госслужащих в Казахстане получили повышение в 2018 году

Состоялся брифинг с участием представителей АДГСПК РК.

Наблюдается усиление соблюдения принципов меритократии и повышение привлекательности работы в государственных органах. Об этом в ходе брифинга рассказал директор департамента государственной службы АДГСПК Жаркын Тлеукенов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На первичные ступени службы принято на 36% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика в сторону усиления принципа меритократии отмечена при продвижении госслужащих.

В этом году 2 694 госслужащих продвинулись по карьерной лестнице, что на 63% выше прошлогоднего показателя.

На фоне увеличения на 42% количества принятых на госслужбу на основе открытого конкурсного отбора, на 10% снижено количество постоянных вакансий и одну пятую – отток кадров на местах.

По словам Тлеукенова, в текущем году выше прошлогоднего показателя и доля служащих с зарубежным образованием. Он отметил, значимость того, чтобы выпускники программы "Болашақ" с их уникальной компетенцией должны иметь возможность успешно себя проявить на государственной службе.

Доля служащих с зарубежным образованием составила 981 человек, что на 19% выше прошлогоднего показателя.

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