Тимошенко удерживает лидерство в президентском рейтинге - опрос

В так называемом антирейтинге лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко.

Более половины украинцев заявили о готовности принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в 2019 году, в рейтинге электоральных симпатий лидерство по-прежнему удерживает депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг", передает ТАСС.

"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", - говорится в сообщении.

Как отмечает на своем сайте социологическая группа, у Тимошенко "твердый электоральный рейтинг практически во всех макрорегионах, с относительно высшими показателями на Западе, в Центре и на Юге Украины". Среди опрошенных 10,7% отдали бы свой голос за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,9% за главу партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 8,5% за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 8,3% - за президента Петра Порошенко.

Между тем в так называемом антирейтинге группы лидирует Порошенко.

"Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.

"Почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет", - свидетельствуют данные опроса.

Всего в опросе путем личного интервью приняли участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа текущего года, погрешность результатов составляет не более 2,2%. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" пользуется самой большой поддержкой у избирателей Украины за более чем год до очередных выборов в Верховную раду. Это также подтверждают обнародованные результаты исследования, которые провела социологическая группа "Рейтинг".

"За "Батькивщину" готовы отдать голоса 19,5% тех, кто планирует прийти на выборы в октябре 2019 года и определился с политсилой, которую будет поддерживать", - отмечается в материалах исследования. Вторую позицию делят партии "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и "Слуга народа", которые поддерживает около 11% избирателей. Партию "За жизнь", возглавляемую Вадимом Рабиновичем, хотят видеть в Раде 7,2% респондентов, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 7%.

Замыкает список партия президента "Блок Петра Порошенко - Солидарность" с поддержкой 6,5% электората. За ней следуют "Самопомощь (4,3%), "Свобода" (4,1%) и "Аграрная партия" (2,5%).

Всего в опросе путем личного интервью приняли участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа текущего года, погрешность результатов составляет не более 2,2%. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

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