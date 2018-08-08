Госслужащих предложили водить в СИЗО для профилактики

В регионах такая практика уже введена.

Об этических нормах напомнили госслужащим в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня посетили Центр мониторинга оперативного реагирования акимата Астаны. Все 3,5 тысячи камер у нас работают, вся информация в оперативном режиме передается. Мы стали свидетелями того, что один человек бросил под машину мусор и тут же высветился номер машины, данные. Увидели, где эта машина двигается, и сообщили соответствующим органам. Вот так выплачиваются административные штрафы», - рассказала на заседании в акимате руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане Жазира Жылкышиева.

Она отметила, что с согласия аппарата акима нужно внедрить посещение госслужащими Центра оперативного реагирования - в целях профилактики правонарушений.

Ж. Жылкышиева назвала и альтернативный вариант для профилактических прогулок - следственные изоляторы.

«Каждый госслужащий посетит, посмотрит и доведет до своих родных, близких, друзей. Я думаю, что мы не будем пока водить вас в СИЗО. Есть практика в регионах госслужащих водить в СИЗО, и они видят, в каком состоянии находятся те люди, которые совершили правонарушение», - заявила Ж. Жылкышиева.

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