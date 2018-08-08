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В Европе перейдут на единый порт для зарядки смартфонов

Еврокомиссия уже почти десять лет настаивает на принятии этой меры.

Фото : © Артем Геодакян/ТАСС8 августа 2018, 19:13

Регулирующие органы ЕС планируют рассмотреть необходимость обязательного перехода к единому порту для зарядки мобильных устройств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"В связи с неудовлетворительными результатами добровольного подхода [к переходу к единым зарядным устройствам] Еврокомиссия рассмотрит эффективность принятия иных мер", - приводит агентство слова представителя Евросоюза.

По данным агентства, Еврокомиссия уже на протяжении почти десяти лет настаивает на принятии этой меры. В ответ на давление властей в 2009 году 14 компаний, включая Apple, Samsung, Huawei и Nokia, подписали соглашение о добровольном введении единого зарядного устройства для новых моделей телефонов. Однако некоторые компании впоследствии вышли из договора, сказано в сообщении.

Переход к зарядным устройствам единого типа поможет в обеспечении удобства пользователей, а также необходим для сокращения электронных отходов. Отмечается, что пользователи IPhone и Android долгое время жалуются на использование разных зарядок для своих гаджетов.

По данным новостного портала о технологиях The Inquire, Apple может перейти к USB-C кабелю и отказаться от Lightning-разъемов уже в 2019 году. Сама компания пока подобных изменений не анонсировала.


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