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Из-за дождей в Турции обрушились четыре моста

Четыре человека с переломами из-за обрушения мостов доставлены в больницы, 165 человек с текстильной фабрики нуждаются в эвакуации.

Фото : © AFP 2018 / Str8 августа 2018, 19:18

Обрушение четырех мостов, вызванное проливными дождями, произошло в районе города Унье провинции Орду на севере Турции, четыре человека получили ранения, сообщил мэр города Ахмет Чамъяр в среду. Об этом пишет РИА Новости..

"У нас в деревнях рухнуло после ливней четыре моста, риск обрушения одного остается. Четыре человека с переломами из-за обрушения мостов доставлены в больницы, 165 человек с текстильной фабрики нуждаются в эвакуации. Информации о погибших пока нет. Спасательные команды с помощью вертолетов работают над эвакуацией", — сказал Чамъяр в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что движение на основной автотрассе на севере Турции, проложенной вдоль черноморского побережья, перекрыто в обе стороны "в порядке предосторожности".


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