Приютившая девочку-инвалида алматинка не собирается примиряться с ее матерью

Женщина уже три года воспитывает девочку, над которой издевалась родная мать.

Женщина, приютившая девочку, над которой многие годы издевалась родная мать, не готова прощать ее и ждет решения суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Надежда Барсукова уже три года воспитывает дочь Анны Ивановой - 13-летнюю Диану. Женщина неоднократно была свидетелем насилия над маленькой девочкой, но когда узнала, что ее родная мать подвергала ее сексуальному насилию в восемь лет, то решила, что правоохранительные органы не должны оставить ее поведение без внимания.

«Я уже три года как по доверенности воспитываю Диану как свою дочь. Недавно ко мне в пьяном виде звонила ее биологическая мать и требовала примирения. Якобы она откажется от ребенка в мою пользу взамен на то, чтобы я забрала заявление. Я отказала ей, так как побои и насилие ребенка не должны быть безнаказанными. Я своими глазами видела, в каких условиях росло маленькое дитя, пока я ее не выпросила слезами и не забрала к себе», - рассказывает Надежда Барсукова.

По ее словам, Анна Иванова, мать Дианы, уже дважды сидела в местах не столь отдаленных. Отца девочка никогда не видела и даже не знает, как его описать.

В ДВД Алматы в свою очередь сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

«Раньше эта семья проживала в Ауезовском районе. Сейчас девочка живет у Надежды Барсуковой. Дело проходит по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей - это 2 млн 405 тысяч тенге. Либо исправительными работами в том же размере. Также это может быть привлечение к общественным работам на срок до 400 часов либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок», - пояснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Надежда Барсукова забрала у Анны Диану по доверенности в августе 2017 года.

«Каждый разговор с Дианой превращался в ужас, так как мы узнавали немыслимые вещи о ее жизни с Анной. Но когда мы узнали, что эта женщина продавала свою дочь мужчинам в обмен на продукты питания, когда ребенку всего было восемь лет, нашему терпению пришел конец. И мы подали на нее в суд», - отмечает Н.Барсукова.

По ее словам, следствие уже год стоит на месте.

«В школе нам говорят «либо вы отдадите ребенка родной матери, либо оформите опекунство». Мы с июня тревожим следователя. Сейчас он нам сказал, что можно пойти на мировую и Анна откажется от Дианы, а мы сможем оформить ее на себя. Но я отказалась, после того как узнала про сексуальное насилие над ребенком. Человек должен понести наказание за содеянное», - говорит Надежда Барсукова.

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