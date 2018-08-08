Рассмотрение дела о 52 погибших в автобусе могут перенести из райцентра в Актобе

По делу о сгоревшем автобусе проходит 5 подозреваемых.

Рассмотрение дела о сгоревшем с 52 пассажирами автобусе могут перенести из отдаленного районного центра поселка Иргиз в город Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 августа в Иргизском районном суде, который находится в 400 километрах от Актобе, должно было начаться главное судебное заседание по данному делу. Но из-за ходатайства адвокатов перенести рассмотрение дела из Иргиза в Актобе судебное разбирательство было отложено.

В пресс-службе областного суда сообщили поскольку автобус сгорел на территории Иргизского района, рассмотрение данного дела было передано в районный суд.

В связи с большой отдаленностью райсуда адвокаты подали ходатайство о переносе рассмотрения дела в Актобе, однако 23 июля Иргизский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

«Дело должны были начать рассматривать 7 августа. Однако вчера адвокаты подали на обжалование постановления об отказе в ходатайстве от 23 июля. Жалоба адвокатов будет рассматриваться на коллегии по уголовным делам областного суда. Когда начнется рассмотрение дела, пока неизвестно», - отметили в пресс-службе облсуда.

По делу о сгоревшем автобусе проходит 5 подозреваемых. В их числе - трое водителей автобуса Максат Пернебеков, Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев, а также учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис».

Напомним, автобус с 52 пассажирами гражданами Узбекистана сгорел 18 января на трассе Самара - Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В живых остались 2 пассажиров - граждан Узбекистана - и 3 водителей-казахстанцев.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!