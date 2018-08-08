Легендарный мексиканский боксер назвал недостатки Головкина и «Канело»

Хуан Мануэль Маркес уверен в шансах "Канело".

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился мнением о предстоящем рематче Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

— Головкин — боец одного стиля, он прямолинейный. Он будет драться в том же стиле, что и в первом поединке: к нему «Канело» с его скоростью и комбинациями ударов легко приспособится. Головкин хорошо оказывает давление, но «Канело» успешно контратакует. Единственное, у GGG лучше «физика», чем у Альвареса, — сказал Маркес в эфире передачи A Los Golpes на ESPN.

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

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