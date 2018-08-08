В Актау прорвало второй за четыре дня гидрант
Гидрант на этот раз прорвало в 13 микрорайоне.
Фото : lada.kz8 августа 2018, 21:18
В Актау второй раз за четыре дня прорвало пожарный гидрант, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
На месте уже работает аварийная бригада. Об этом сообщил очевидец происшествия.
Пожарный гидрант прорвало в 13 микрорайоне рядом с 52 домом. Аварию устраняет бригада ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
По сообщению очевидцев, пострадавших нет.
Напомним, прорвало в воскресенье гидрант в 29 микрорайоне Актау.
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