Карагандинцы лишатся березовой рощи

Жители города осознают необходимость дороги, но недоумевают, почему для этого нужно лишать их единственной березовой рощи, в то время как альтернативных вариантов было предостаточно.

В Караганде намечается масштабное строительство автобана, соединяющего Астану и Алматы. Город горняков станет частью транспортного коридора, вот только сами жители такому положению дел, мягко говоря, не рады. Чтобы проложить новую трассу, придется пожертвовать рощей, созданной больше 40 лет назад, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Карагандинцам не удалось отстоять единственную в городе березовую рощу. Вопреки доводам экологов и общественников, чиновники все же не откажутся от вырубки деревьев, на месте которых намерены проложить автомобильную дорогу.

Игорь Гафтон, заместитель директора Карагандинского филиала «КазАвтоЖол»:

«Пошли по наименьшему, по оптимальному пути. Это в такой редакции, в которой вы можете наблюдать. Было выбрано, именно между вот этими двумя посадками берёзовых насаждений, с одной и другой стороны».

Тревогу карагандинцы забили в июне этого года, когда стало известно, что правительство намерено отдать под строительство дороги больше 13,5 гектаров земли на окраине города.

На этом же участке расположена роща, которую несколько десятилетий назад высадили люди.

Ерлан Джетенов, житель города:

«Каждое дерево с трудом у нас вырастает, я сам живу здесь уже 30 лет. Я знаю, что такое вырастить дерево в нашем климате. Но там этим деревьям уже по 30-40 лет. Они готовые, взрослые деревья. Их просто хотят уничтожить».

Джетенов добавил, что автобан можно было проложить в 60 м от рощи, где свободной земли более чем достаточно. Для этого не пришлось бы вырубать зеленые насаждения.

Мария Фатеева, заместитель председателя Совета ветеранов сферы здравоохранения:

«Проектировщики просто не учли, что биоресурсы, пусть даже созданные творением рук человека, - во благо же человека, о чем говорит наша красивая молодая березовая рощица, которой уже как минимум 35-40 лет. Мы должны сохранить сейчас этот небольшой оазис».

Но это не убедило ни чиновников, ни проектировщиков в необходимости корректировать направление строительства автобана, который станет частью транспортного коридора "Центр-Юг".

Карагандинцы осознают необходимость дороги, но недоумевают, почему для этого нужно лишать их единственной березовой рощи, в то время как альтернативных вариантов было предостаточно.

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