Звезды российского спорта и друзья Дениса Тена поделились воспоминаниями

В своей программе Ягудин встретился с Авербухом, Тотьмяниной, Траньковым, Волосожар, Санжаром Мади, тренерами Дениса.

Российский фигурист Алексей Ягудин посвятил спецвыпуск программы "Тает Лед" своему другу, бронзовому призеру Олимпийских игр 2014 года в Сочи, казахстанцу Денису Тену, погибшему в Алматы, пишет Sputnik.

Программа, посвященная Тену, вышла в эфир «Матч ТВ» 8 августа, спустя 21 день с момента трагедии.

«Специально прилетел в Москву, чтобы пообщаться с Еленой Водорезовой и Татьяной Тарасовой. Спасибо @matchtv_channel за возможность снять передачу, посвященную Денису Тену», — написал в своем Instagram Алексей Ягудин.

В спецвыпуске Ягудин побеседовал с коллегами, тренерами и друзьями Тена. Среди них фигуристы Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Илья Авербух, актер Санжар Мади, режиссер и сценарист Игорь Цай, первый тренер Дениса Елена Водорезова и прославленный наставник Татьяна Тарасова.

Съемки программы проходили в трех городах: Алматы, Москве и Сочи.

В воспоминаниях Елены Водорезовой Денис – бесконфликтный, очень работоспособный парень, который мог дружить со всеми.

Легендарная Татьяна Тарасова отмечает, что тренировать казахстанца было одно удовольствие.

Сам Ягудин, вспоминая единственного олимпийского призера от Казахстана по фигурному катанию, отмечает уникальную способность Дениса прислушиваться к наставлениям более опытных спортсменов.

Алексей Ягудин после трагической новости о кончине Дениса со слезами на глазах выразил соболезнования родным и призвал по всей строгости закона наказать тех, кто смертельно ранил фигуриста.

Уход молодого казахстанца стал настоящим горем не только для казахстанцев, но и для всех тех, кто был знаком со спортсменом. После нападения автоворов, снявших зеркала с машины отца Дениса Тена, фигурист был смертельно ранен в бедро. По факту завели уголовное дело по второй части 99-й статьи Уголовного кодекса "Убийство в группе лиц". Трое подозреваемых были задержаны полицией Алматы.

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