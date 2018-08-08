В Костанайской области рабочий погиб под завалами
Мужчине было 47 лет.
Фото : truba-info.ru8 августа 2018, 22:06
В Амангельдинском районе Костанайской области рабочий погиб под завалами земли, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».
Трагедия произошла 7 августа на строительном объекте, где проводились земляные работы. Произошло обрушение земли.
Заместитель руководителя управления инспекции по труду Костанайской области Бахытжан Макеев сообщил:
«На месте работы проводила субподрядная организация. 47-летний работник погиб. Его засыпало землей. Наша комиссия проводит расследование».
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