Жители Актобе жалуются на тубдиспансер

С учетом последних данных, идея переноса диспансера уже растянулась на 10 лет.

Жители Актобе уже несколько лет жалуются на противотуберкулезный диспансер в центре города. По их словам, больные гуляют по району и риск заразиться туберкулезом очень высок. Медики и пациенты давно готовы переехать в новое здание, но его строительство заморозили, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Жители Актобе ждут этого события с 2012 года. Шесть лет назад уже бывший глава области Архимед Мухамбетов заявил, что противотуберкулезный диспансер решено перенести за город. Обещали завершить перенос в ближайшие 2 года - то есть к 2014. На дворе – 2018, на стройке диспансера - гуляет ветер. Нетрудно догадаться, что в этом году переезд больных туберкулезом в новые палаты вряд ли состоится.

Сейчас пациенты находятся в старом здании, расположенном неподалеку от жилых домов. Последний факт сильно беспокоит местных жителей, которые очень боятся заразиться "палочкой Коха".

Жазира Биханова, местная жительница:

"Тубдиспансер около дома! Да, территория огорожена, но больные все равно выходят на улицу. Кто погулять, кто в магазин. Кашляют, чихают. А наши дети на улице рядом играют. Где гарантия, что мы сами завтра не заболеем туберкулезом? Пациентов нужно переселить!".

Земля на эту цель в селе Жанаконыс была выделена в 2016 году вместе с 3 млрд тенге. Обещали сдать объект в 2018. Но в феврале этого года строительство остановилось. Самого большого прогресса добились в одном корпусе - там есть что-то, похожее на окна. В то время как по соседству едва возвели фундамент. На стройке валяются кирпичи, стены разрисовали хулиганы. Но, несмотря на все это, подрядчикам из республиканского бюджета поступили 1 млрд 115 млн тенге.

Олжас Смагулов, заместитель акима Актюбинской области:

«До конца года мы выделенные средства освоим. Но противотуберкулезный диспансер получится сдать только в 2022 году».

Врачи не скрывают, что тоже устали ждать переезда. Но дело не только в том, что диспансер располагается очень близко к домам.

Ерлан Татимов, главный врач областного противотуберкулезного диспансера:

«Вот это новое здание за городом – там и зелено, и климат соответствующий, там ни жители, ни врачи не смогут заразиться!».

Сейчас в области зарегистрировано 1033 больных туберкулезом. Показатель заражаемости с каждым годом снижается. Новая загородная больница на 300 мест могла бы обеспечить лучшие условия для выздоровления, нежели в черте города. С учетом последних данных, идея переноса диспансера уже растянулась на 10 лет. Успеют ли достроить долгожданный объект к 2022 - покажет время.

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