Алматинские лихачи заплатят 120 тысяч тенге штрафа

Водители свадебного кортежа устроили шоу на алматинском проспекте.

Полицейские Алматы нашли и оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые устроили гонки на оживленном проспекте. За грубое нарушение правил дорожного движения четыре лихача заплатят 120 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Шесть машин свадебного кортежа заняли три полосы на проспекте Аль-Фараби и перегородили путь другим водителям. Два автомобиля ехали задним ходом. Кроме того, несколько машин были со спецсигналами, тонированными стеклами и без госномеров.

Другим автомобилистам ничего не оставалось, как ждать, когда лихачи вдоволь повеселятся и уступят дорогу.

Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД г. Алматы:

- Были сразу водители оштрафованы четырех автомашин. Сейчас мы принимаем меры по отношению к водителям еще двух транспортных средств – той машины, которая ехала задом, и той, которая использовала СГУ.

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