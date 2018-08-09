Сенатор США передал письмо Трампа в администрацию Путина

Как заявил Пол, он оказался доволен визитом в Россию.

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию Владимира Путина письмо от лидера США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал он на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что для Путина передано письмо "по дипломатическим каналам", однако в Кремле с ним еще не ознакомились.

На этой неделе в Москву прибыла делегация американских сенаторов, в которую, помимо Пола, вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В понедельник и вторник они встретились с российскими парламентариями. Пол обсудил с депутатами ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины, а также положение арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Как заявил Пол, он оказался доволен визитом в Россию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!