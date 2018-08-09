В Алматы жители целого микрорайона возмущены работой полиции

Местные жители рассказывают, что кражи в их микрорайоне - дело частое.

В Алматы жители целого микрорайона возмущены работой полицейских. По словам людей, в микрорайоне Жана Кайрат расположено около 200 домов, и почти в каждый из них, за последние несколько лет, забирались воры. Преступники совершают кражи не только из домов, но и из автомобилей, припаркованных во дворах. Местные говорят, что буквально завалили участкового заявлениями, но результатов почти нет, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Курбанжан Исмаилов вместе с семьей переехал в микрорайон Жана Кайрат в 2014 году. Район хоть и на окраине, но все же является городской территорией. Но спустя время дом обокрали, причем по мнению главы семейства, воры тщательно подготовились к преступлению. В жилище они проникли днем и не спеша вынесли ценные вещи.

Курбанжан Исмаилов, житель микрорайона "Жана Кайрат":

- Вот видите? Отсюда залезли, украли все деньги, карточки украли ребенка, которые на рождение ребенка пособие получают. Мы карточками вообще не пользовались, и с кодом они вместе лежали. Потом украли золото, деньги.

Чтобы подобное не повторилось, Курбанжан установил на окна решетки, а общую сумму ущерба оценил в 1,5 млн тенге. Полицейские, приехавшие на место преступления, все запротоколировали и обещали найти воров. Но прошло уже больше года, а виновных поймать так и не удалось.

Местные жители рассказывают, что кражи в их микрорайоне - дело частое.

Анвар Сафаров:

- Не проходит и недели, чтобы к кому-то не залезли во двор или в дом. Осуществляются кражи с машин, которые стоят во дворах. В дома залезают совершенно нагло, причем не скрывают своих лиц.

К своим заявлениям местные жители даже прикрепляют записи с камер видеонаблюдения. На некоторых кадрах неосторожные воры смотрят в объектив, тем самым демонстрируя свои лица.

За 4 года почти каждый дом в микрорайоне Жана Кайрат подвергся ограблению. Причем, по словам местных жителей, грабителей не останавливают ни высокие заборы, ни даже камеры видеонаблюдения. А обращения в правоохранительные органы не приносят желаемых результатов. Однако в департаменте внутренних дел города сообщили, что за последние полтора года в микрорайоне Жана Кайрат зарегистрированы всего 5 краж. Все эти эпизоды сейчас расследуются полицейскими.

Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД Алматы:

- Во время этих 5 краж были похищены предметы быта со дворов и прилегающей территории. Осуществляется сбор доказательной базы, проверяются места сбыта возможно похищенных предметов. Скажем так, дело не одного и не двух дней.

В полиции заверили, что над раскрытием преступлений трудятся оперативники и сотрудники отдела по раскрытию краж чужого имущества, которые прилагают все усилия для поимки воров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!