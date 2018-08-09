Apple опровергла сообщения о прослушке пользователей при помощи Siri

Опасения касались голосового помощника Siri.

Корпорация Apple заявила, что устройства iPhone не прослушивают пользователей без их согласия, а также не позволяют делать это сторонним приложениям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Члены палаты представителей США Грег Уолден, Марша Блэкберн, Грегг Харпер и Роберт Латта в июле направили письма на имя гендиректора Apple Тима Кука и исполнительного директора Alphabet Ларри Пейджа, в которых выразили беспокойство сообщениями о том, что смартфоны могут записывать звуковые данные пользователей.

Опасения касались голосового помощника Siri. Компания в ответном письме заявила, что iPhone не записывает аудио в ожидании команды для Siri. Приложению нужно разрешение пользователя на доступ к микрофону, напомнила Apple.

Ответила ли конгрессменам Alphabet, пока неизвестно.

В апреле перед конгрессом США выступил основатель Facebook Марк Цукерберг в связи с тем, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей соцсети. Цукерберг рассказал, что и его данные оказались в распоряжении компании. При этом он опроверг предположение, что соцсеть не может обеспечить защиту данных пользователей, а также возможность того, что Facebook собирает сведения о пользователях, используя микрофоны мобильных устройств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!