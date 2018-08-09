Казахстанские военные вернулись с соревнований АрМИ-2018

Казахстанская команда заняла второе место.

Вчера ночью в город Тараз из Пензы вернулась команда Вооруженных Сил Казахстана, которая завоевала второе место в конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2018", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Юг».

Военно-транспортный самолет С-295 приземлился в аэропорту города Тараз, где серебряных призеров уже ожидали сослуживцы, родные и близкие. Встречу организовали как положено при встрече победителей: с баурсаками, шашу, музыкой, шарами, цветами, лозунгами и громкими восторженными аплодисментами.

Военнослужащих войсковой части 01731 РгК "Юг" – а именно они вошли в состав казахстанской команды – приветствовал начальник штаба регионального командования "Юг" полковник Асан Жусупов. По-отечески обняв каждого военнослужащего, он отметил, что парни добились блестящей победы благодаря командному духу, сплоченности, упорству и стремлению победить.

Командир войсковой части 01731 полковник Владимир Сафонов, который с самых первых дней тренировок и на протяжении всех этапов соревнований находился непосредственно с командой, признался, что его ребята не могли не выполнить приказ командующего. Ведь перед выездом в российский город Пенза, где проходил конкурс "Мастер-оружейник", командующий войсками РгК "Юг" генерал-майор Марат Хусаинов приказал вернуться с победой. Приказ победить ребята выполнили!

Занятое военнослужащими войсковой части 01731 РгК "Юг" второе место – это огромная победа. Это мощный рывок вперед. И это огромный труд. Два месяца изнурительных тренировок на полигоне Айша биби под палящим солнцем при 40-градусной жаре принесли желаемые результаты. Военнослужащие казахстанской команды быстрее многих других команд на скорость собирали и разбирали зенитную установку ЗУ-23, гаубицу Д-30А, совершали маневры, проходили сложные участки, возвращались на исходную позицию. И всё это с высокими качественными показателями и эффективной работой.

Всего в конкурсе "Мастер-оружейник" принимали участие шесть команд: из Казахстана, Китая, России, Узбекистана, Армении и Ирана. Казахстанская команда уступила лишь хозяевам конкурса – команде Российской Федерации. Третье место заняли военнослужащие из Узбекистана.

Военнослужащие войсковой части 01731регионального командования "Юг" внесли достойный вклад в копилку побед Вооруженных Сил Республики Казахстан в конкурсах Международных армейских игр «АрМИ-2018».

Ранее стало известно, что оператор казахстанского расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал лучшим в стрельбе из автомата Калашникова на конкурсе "Соколиная охота".

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