Жительница Актау полетала на параплане в день 70-летия

Первый полет Галины Михайловны состоялся в прошлом году, на 69 день рождения.

Галина Михайловна Гизатуллина отпраздновала свой 70-летний юбилей полетом на параплане. По словам героини, это ее второй опыт в экстремальных видах спорта, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Первый полет Галины Михайловны состоялся в прошлом году, на 69 день рождения. Полет прошел под руководством тренера. У среднего сына Галины Михайловны Рафаила Гизатуллина свой бизнес в Алматы – полеты на дельтаплане и параплане. По словам Галины Михайловны, она всегда думала о полетах, ведь ее сын занимается этим уже десять лет.

- Как можно не попробовать такое удовольствие? Тем более, если страха нет, а желание есть. Мы с мужем всегда были рисковыми ребятами, переезжали с места на место, жили вблизи нефтяных скважин, бывали в горах Кавказа, где только не были. Жаль, он не успел испытать это захватывающее чувство полета, - поделилась Галина Михайловна.

В этом году Галина Михайловна рискнула повторить свой подвиг, но без инструктора ей снова не разрешили летать. Полет планировался на 19 мая, в день рождения, но погодные условия не позволяли сделать это в мае. Галина Михайловна не отказалась от своего решения и совершила полет в июне.

- С удовольствием полечу еще раз и еще много раз. В моих планах на следующий год полет на дельтаплане. Сын говорит, что это в разы сложнее и захватывающе, но ощущения того стоят. Я никогда не боялась постареть и не чувствую себя на свой возраст, что и позволяет мне принимать такие решения, как нанести татуировку. У меня на запястье знак бесконечности с инициалами моего имени и мужа. Дети, конечно, были в шоке, но после привыкли, и теперь гордятся мной еще больше, - рассказала Галина Михайловна.

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