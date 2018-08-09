США ввели новые санкции против России

Рестриктивные меры заработают с 22 августа.

Соединенные Штаты решили ввести против Москвы очередные санкции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает Reuters.

«Соединенные Штаты пришли к выводу, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или использовало смертельные химические вещества или биологическое оружие против собственных граждан», — заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она уточнила, что рестриктивные меры заработают с 22 августа.

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании полагают, что семью отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. Москва отвергает обвинения.

Источник: Лента.ру

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