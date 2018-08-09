Повышение тарифа на проезд в Астане будет проводиться в два этапа

Все изменения в тарифной политике будут приниматься взвешенно и вместе с общественностью.

Повышение тарифа на проезд будет проводиться в два этапа. Об этом рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, еще до введения дифференцированного тарифа планировалось, что в следующем году тарифы будут пересматриваться. Вопрос был лишь в том, чтобы увидеть максимально прозрачную картину по денежному обороту в сфере общественного транспорта.

- Повышение тарифа на проезд будет проводиться в два этапа. После того как мы к декабрю произведем все расчеты, сделаем полную аналитику, когда произойдет максимальный переход на транспортные карты, после этого система нам покажет, какая сейчас реальная картина, и, исходя из этого, мы будем выносить на общественные слушания информацию и рассматривать этот вопрос. Также к концу года будет видно, какие у перевозчиков реальные доходы, потому что как таковой "тени" уже не будет, и никто не будет говорить голословно о том, что они получают кэшем другие деньги. Необходимо увеличение субсидий, однако даже если это не произойдет, то стоимость проезда не поднимется сразу. Одномоментно никак не получится, потому что изменение тарифа – это слишком долгие процедуры, нужно проходить экспертный совет, общественный совет, маслихат, времени займет это не один месяц. Но мы надеемся, что нас поддержат в увеличении субсидий. Мы планируем этот тариф сохранить. Все изменения в тарифной политике будем принимать взвешенно и вместе с общественностью, - написал Бекмырза Игенбердинов в Facebook.

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