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В Сети появился спецвыпуск программы Ягудина «Тает лед» памяти Дениса Тена

Съемки программы проходили в трех городах: Алматы, Москве и Сочи.

Фото : Ак Жайык9 августа 2018, 07:16

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках специального выпуска авторской программы «Тает лед» поговорил с людьми из фигурного катания, а также друзьями погибшего казахстанца Дениса Тена, сообщает Матч-ТВ.

В спецвыпуске Ягудин побеседовал с коллегами, тренерами и друзьями Тена. Среди них фигуристы Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Илья Авербух, актер Санжар Мади, режиссер и сценарист Игорь Цай, первый тренер Дениса Елена Водорезова и прославленный наставник Татьяна Тарасова.

Съемки программы проходили в трех городах: Алматы, Москве и Сочи.

19 июля 25-летний спортсмен получил ножевое ранение в Алматы, после чего потерял 3 литра крови. Тен находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, но спасти его врачам не удалось. Тен скончался в четверг, 19 июля, в больнице.

Казахстанский фигурист являлся бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в одиночном катании. Так же в его активе было серебро чемпионата мира в Лондоне и бронза ЧМ в Шанхае.

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