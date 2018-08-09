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Новое видео о Головкине появилось в Сети

Видео получило название «Геннадий Головкин: истинный чемпион».

Фото : sports.kz9 августа 2018, 08:28

Youtube-канал Martin Gastanaga — Boxing опубликовал видеоролик, посвященный чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Видео получило название «Геннадий Головкин: истинный чемпион» (True champ — англ.).

Напомним, GGG вернется на ринг 15 сентября и проведет рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Их первый бой прошел 16 сентября 2017 года там же и закончился скандальной ничьей: многие эксперты и фанаты уверены, что судьи «ограбили» Головкина. В этот раз Геннадий нацелен на нокаут, а «Канело» также пообещал показать «совсем другой бой».


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