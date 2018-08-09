В Алматы три Toyota попали в ДТП, одна перевернулась

Из-за аварии образовалсь большая пробка на Рыскулова.

В Алматы произошло тройное столкновение, сообщает Zakon.kz.

Три Toyota столкнулись на проспекте Рыскулова, между улицами Кудерина и Немировича-Данченко.

По словам пассажира из Toyota Camry, они двигались в среднем ряду в восточном направлении. Перед Toyota Camry резко затормозила фура, и водитель принял влево. По левой полосе двигались Toyota Noah и Toyota 4Runner. Camry врезалась в Noah, а та зацепила 4Runner. От удара Toyota Noah выбросило на встречную полосу, где она перевернулась.

В результате пострадали три человека: водитель Toyota Noah, и двое из Toyota Camry. От госпитализации они отказались.

Пассажир и водитель Toyota Camry получили травмы головы - на лобовом стекле остались следы удара. Однако водителем Camry представился совсем иной человек, у которого не было видимых травм.

Другие участники аварии утверждают, что мужчины из Toyota Camry были в нетрезвом состоянии. А того парня, который представился водителем, изначально не было на месте ДТП.

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