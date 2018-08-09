Актер Питт ответил на претензии Джоли по алиментам

Юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Голливудский актер Брэд Питт в ответ на претензии Анджелины Джоли по поводу алиментов заявил, что выплатил бывшей супруге более 9 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила Питта в том, что с момента расставания он не заплатил ей и детям "никакой значительной суммы".

В ответном обращении адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он "одолжил" актрисе 8 миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором проживает в настоящий момент. Также Питт потратил 1,3 миллиона долларов для оплаты счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли в свою очередь назвал ответ команды Питта "наглой попыткой" скрыть истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по обеспечению детей.

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В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

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