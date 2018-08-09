В Перу девять человек скончались после обеда на похоронах

Еда стала причиной отравления еще 52 человек.

Девять человек в Перу скончались после того, как поели на похоронах. Об этом сообщает Лента со ссылкой на CNN.

Министерство здравоохранения страны обнаружило в образцах еды, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества попали в пищу, еще предстоит определить.

Возраст погибших — от 12 до 78 лет. Министр здравоохранения страны Сильвия Пессах выразила соболезнования их семьям.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Управление гражданской обороны страны, еда стала причиной отравления еще 52 человек. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать в клиники Лимы.

2 августа стало известно о том, что в Испании впал в кому 17-летний британский турист. Ему стало плохо после семейного ужина, в крови обнаружили инсектициды.

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