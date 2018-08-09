Дожди с грозами и жара. Какой будет погода 9 августа
Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. На севере ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, днем возможен град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, днем Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, Павлодарской, Карагандинской областях - ночью и утром туман.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы днем 33°, ясно.
Погода в Астане днем 26°, облачно.
Прогноз погоды на 9 августа.
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