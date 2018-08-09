Из Туркестана в Астану отправили 400 тонн сельскохозяйственной продукции

Всю продукцию в столице реализуют на 15-20% дешевле, по сравнению с рыночными ценами.

В честь празднования 20-летия Астаны 11-12 августа текущего года в столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима области.

На ярмарке представят 400 тонн сельскохозяйственной продукции тонн. В частности, организаторы намерены реализовать 66 тонн мяса и мясной продукций, 137 тонн овощей, 27 тонн молочной продукции, 39 тонн фруктов, 76 тонн бахчевых, 5 тыс. яиц, 5 тонн рыбной продукции, 4 тонн меда, 20 тонн картофеля, а также 4 тонны различных консервов и 29 тонн иной продукции. Отметим, что всю продукцию в столице реализуют на 15-20% дешевле, по сравнению с рыночными ценами.

Решением организаторов отечественные товары сельхозтоваропроизводителей области будут реализованы путем проведения ярмарок. В рамках празднования 20-летия Астаны Туркестанская область проведет 5 ярмарок, и реализует сельхозпродукцию, общим объемом 14 753 тонн.

Напомним, первый караван, загруженный сельскохозяйственной продукцией, отправился в столицу 20 июня текущего года.

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